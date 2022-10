Calcio Eccellenza: Tropical Coriano, battuto il Cattolica (3-0). Terzo successo di fila

Sport

Coriano

| 18:06 - 01 Ottobre 2022

Foto di repertorio.



Tropical Coriano - Cattolica 3-0



TR. CORIANO: Bianchini, Bartolucci, Ceccarelli (43' st Guidi), Pigozzi (18' st Perazzini), Deluigi, Anastasi, Mularoni, Enchisi, Arlotti (31' st Canini), Sapucci (13' st Scarponi), Semprini (9' st Marmo).

A disp. Fabbri, Rossi, Vagnarelli, Tomassini. All. Bucci.

CATTOLICA: Del Prete, Maretti, Giosué (12' st Gravina), Renzi (4' st Togni), Rea, Zaghini, Cuomo (39' st Monetto), Palumbo (22' st Lo Bianco), Pantaleoni, Gambino /32' st Ariyo), Bardeggia.

A disp. Stella, Berniesi, Barbini, Niang. All. Zanini.



ARBITRO: Lelli di Cesena.

RETI: 25' pt Sapucci, 25' st Arlotti rig., 43' st Scarponi rig.



LE PRINCIPALI AZIONI DELLA GARA



12' Giosuè sulla sinistra mette al centro un pallone invitante per Gambino che stoppa all'altezza del rigore e prova a piazzarla di mancino rasoterra, Bianchini si distende e compie il miracolo respingendo in tuffo basso sulla sua sinistra.

18' Bartolucci si divora un goal fatto a porta vuota, dopo una punizione di Pigozzi, con Del Prete indeciso nell'uscita alta sul susseguirsi di una mischia

25' Goal del Tropical: verticalizzazione di Arlotti che da sinistra serve il taglio di Sapucci che scappa alle spalle di Zaghini e Giosuè e giunto dentro l'area batte Del Prete per l'uno a zero

40' Ceccarelli impegna da fuori Del Prete con un mancino velenose: il portiere si salva alzando sulla traversa



Secondo tempo



12' Splendido destro di Arlotti dal limite destro dell'area: tiro ad incrociare fuori di poco con Del Prete che pare in ritardo

21' Il neo entrato Scarponi lotta dentro l'area e recupera un ottimo pallone, tocco di testa delizioso per Mularoni che da due passi fallisce un'occasione d'oro calciando a lato

23' Rigore per fallo su Scarponi: il Tropical recupera palla sulla trequarti, Arlotti in profondità per il numero 18 corianese che viene steso in area a Rea

25' Realizza Arlotti dagli 11 metri: 2 a 0 Tropical

27' Un altro subentrato, Perazzini cross da destra, Arlotti si coordinata in mezza rovesciata in controbalzo, Del Prete si tuffa e salva in corner

41' Altro rigore per il Tropical: Canini, anch'egli subentrato a gara in corso, viene steso da Zaghini a tu per tu con Del Prete

42' Scarponi fa 3 a 0 dal dischetto spiazzando il portiere.