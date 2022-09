Rimini Calcio, Gaburro e le due chiavi di lettura del campionato

Sport

Rimini

07:51 - 28 Settembre 2022

L'undici iniziale del Rimini a Lucca (foto Zamagni - Rimini FC).





di Riccardo Giannini



"In serie C conta tantissimo come prepari la partita e come ci arrivi". Parole di mister Gaburro alla vigilia della partita vinta con l'Olbia 3-0. Una sacrosanta verità da ricordare dopo la sconfitta patita in casa della Lucchese: Gaburro la partita l'ha preparata bene, Maraia l'ha preparata meglio e i rossoneri hanno dominato in lungo e in largo il primo tempo, per un doppio vantaggio meritato. "É una categoria dove la differenza di valori tra le squadre c'è, ma non è mai così marcata": citiamo ancora il tecnico biancorosso ed è la seconda, incontestabile verità da ricordare per tutto il campionato.



E così domenica arriverà al Neri l'Alessandria, partita piuttosto scivolosa: ci sarà una certa pressione per arrivare al massimo risultato, contro un avversario che nelle prime quattro giornate sembrava una triste armata brancaleone e che invece ha rialzato la testa contro la corazzata di inizio stagione, la Carrarese. Leggendo quella gara con il Gaburro pensiero, è evidente che in casa Carrarese si sia sottovalutato l'avversario ed è bene che non lo faccia neppure il Rimini. Gaburro non lo farà e preparerà la partita al meglio. Magari il tecnico inizierà ad azzardare anche al fischio di inizio la difesa a tre, mentre la squadra dovrà con il tempo cercare anche di riuscire a raddrizzare le partite nate storte, perché il dominio di Cesena e Lucchese è durato un tempo e in un calcio dai valori piuttosto livellati, un gol "sporco" può riaprire la partita e cambiarne il corso.



Qualche risposta, con l'Alessandria, è attesa ovviamente dai giocatori. Qualche elemento, al di là della condizione fisica, può e deve dare di più e anche garantire una maggior costanza di rendimento: Regini, Pasa, Vano, lo stesso Gabbianelli, l'uomo in più della ripresa del Porta Elisa.