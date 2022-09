Calcio C: top 11 girone B 5a giornata, il portiere Gelmi ancora in evidenza

Sport

Rimini

| 10:16 - 25 Settembre 2022

Ludovico Gelmi dell'Olbia, fin qui il miglior portiere del girone B.





Un turno di campionato ricco di spunti, la 5a giornata del girone B di Serie C. Gelmi, giovane portiere di talento scuola Atalanta, si conferma il miglior portiere del girone: chiude la saracinesca e i sardi conquistano un punto prezioso contro il lanciatissimo Siena. Nella formazione dei "top" di giornata anche il compagno di squadra Bellodi, difensore centrale scuola Milan. A centrocampo citazione per Scorza della Fermana, già due reti, giocatore cresciuto nel vivaio dell' Ascoli. La Lucchese porta due elementi nella top 11, il roccioso difensore Tiritiello e il centrocampista Mastalli. Non presenti nella top 11, ma meritano menzione Voltolini (terzo portiere Reggiana, ieri titolare), il compagno di squadra Nardi (tra i migliori centrocampisti del girone), il talentuoso Arena del Gubbio e Masala della Torres.



TOP 11 (3-5-2): Gelmi (Olbia) - Tiritiello (Lucchese), Bellodi (Olbia), Bianconi (Ancona) - Gugliemotti (Reggiana), Mastalli (Lucchese), Paolucci (Ancona), Scorza (Fermana), Martina (Ancona) - Nepi (Alessandria), Ruocco (Torres).



ric. gia.