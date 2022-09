L'incidente e il ricovero, muore a 58 anni dopo un mese di agonia

Cronaca

Cesena

| 07:19 - 25 Settembre 2022

Pio Del Frate e, a sinistra, un’immagine dell'incidente nel cesenate che gli è costato la vita.

E’ morto all’ospedale "Bufalini" di Cesena, dopo un mese di agonia, Pio Del Frate, 58 anni, originario di Monte Compatri, nella zona dei castelli romani, lavorava come camionista per la ditta “Marr” e viveva da tempo a Rimini. L'uomo era rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale, avvenuto lo scorso 27 agosto in località Case Missiroli nei pressi di Cesena. Nell'incidente era stata coinvolta anche un'auto, il cui conducente aveva riportato traumi piuttosto gravi.La vittima alla guida di un furgone era finito contro un autotreno, riportando traumi su tutto il corpo, ma soprattutto al torace e alla testa. Gli agenti della Polizia Locale si sono occupati dei rilievi.