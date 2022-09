Alluvione Marche, Gruppo Scout Novafeltria al lavoro per pulire casa e azienda dal fango

Attualità

Novafeltria

| 19:56 - 24 Settembre 2022



Novafeltria si è mobiltata con successo per le popolazioni alluvionate delle Marche. Ieri (venerdì 23 settembre) il Gruppo Scout novafeltriese è arrivata a Senigallia, consegnando il materiale raccolto grazie al contributo dei propri concittadini: pale, tira-acqua e scope, donati alla Caritas locale dai cittadini, da ferramenta Montefeltro, ferramenta Metro e anche da clinica Nuova Ricerca. Oggi (sabato 24 settembre) gli Scout si sono spostati a Barbara, mettendosi al lavoro in un'azienda per liberarla e pulirla dal fango. Seconda tappa un'abitazione, che è stata travolta dalla piena.