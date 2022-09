Calcio Eccellenza, Victor San Marino batte anche la Savignanese 1-0

Sport

Repubblica San Marino

| 17:44 - 24 Settembre 2022

Il gol di Lorenzo Lombardi (Foto Pruccoli).

Dopo Russi, Comacchiese, Medicina Fossatone e Pietracuta, Il Victor San Marino batte anche la Savignanese: 1-0. Il gol-partita è di Lorenzo Lombardi, sugli sviluppi di un corner battuto da Enrico Sabba, al 15’ del primo tempo: si ritrova il pallone tra i piedi a causa di una deviazione fortuita e insacca da pochi passi. La squadra di Montanari reagisce benissimo, ma l’ex Pazzini salva sia su Mazzarini (due volte) che su Pacchioni nel giro di due minuti. I padroni di casa cercano di addormentare il match e conducono fino all’intervallo senza rischiare ancora.

Nella ripresa la Savignanese cerca di rientrare, ma i sammarinesi, complice anche l’espulsione diretta di A. Cassani, resistono con tenacia ad ogni tentativo e rimangono in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Il Victor San Marino scenderà nuovamente in campo la prossima settimana per affrontare due trasferte: la prima mercoledì 28 settembre alle ore 20.30 (secondo turno di Coppa Italia Eccellenza e Promozione contro il Sant’Ermete sul sintetico di Gatteo a Mare), mentre l’altra domenica 2 ottobre alle ore 15.30 (partita della sesta giornata di Eccellenza Emilia Romagna contro il Bentivoglio al Comunale). L'obiettivo è quello di continuare ad alimentare la striscia di risultati utili consecutivi sia in campionato che in Coppa.



Il tabellino



Victor San Marino-Savignanese 1-0



Victor San Marino: Pazzini; Lombardi, De Queiroz, Monaco; Gramellini, Santoni, Sabba (37’ st Marra), Stellacci (3’ st Mengucci); Ambrosini, Kamara (8’ st Mantovani); Dioh (14’ st Malo). Panchina: Forti, Tiraferri, Morelli, Manuelli, Mazzavillani. All.: S. Cassani.



Savignanese: Papi; Zoffoli, Onofri (37’ st Battistini), Lambertini, Mazzarini; Sbrighi (16’ st Possenti), A. Cassani, Vitalino (43’ st Farabegoli), Mazza (20’ st Bascioni); Pacchioni, Protino. Panchina: Fusconi, Stacchini, Paganelli, Franchini, Brocculi. All.: Montanari.



Arbitro: Montefiori di Ravenna.



Rete: 15' pt.Lombardi



Note: Ammonito al 17’ del secondo tempo Fusconi per proteste dalla panchina; espulso al 30’ del secondo tempo A. Cassani per gioco pericoloso nei confronti di Sabba. Ammoniti nel corso della gara anche Lombardi, De Queiroz, Stellacci e Mengucci.