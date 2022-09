Diventare performer di Burlesque: aprono i corsi

Attualità

Rimini

| 15:15 - 24 Settembre 2022



Al via i corsi di Burlesque in Romagna e Marche. Gli open day per la presentazione dei corsi avranno luogo alle ore 21:00 in 4 città: il 27 settembre a Riccione ( presso il Riccione Dance Center, ex Aga, in via Enzo Ferrari 15), il 28 settembre a Rimini ( presso la Dance Studio Rimini in via Marecchiese 262) e il 29 settembre a Forlì ( presso la Explodance in via Carlo Grigioni 3). Ci sono corsi anche a Pesaro: partono il 26 settembre (presso il Center Stage Multieducational Community, in via Senigallia 13),



Il bello di un corso di burlesque risiede proprio nella diversità. Non si parla di allieve “tipo”. Nel corso degli anni sono arrivate allieve di ogni età, fisicità e Paese; dalla dottoressa all’impiegata, dalla imprenditrice alla casalinga. L’unica cosa che un po’ è la presenza di qualche maschietto, quello sì. Il burlesque viene spesso associato solo al genere femminile, quando in realtà è un’arte che abbraccia ogni genere.



Perché avvicinarsi al burlesque “Il Burlesque cambia la vita. Questa è un’arte che ti avvicina al tuo corpo e ti fa affrontare le tue insicurezze e paure. Attraverso il gioco con la sensualità, lo striptease e la seduzione si impara a riconnettersi con sé stessi. A questo aggiungiamo il forte senso di comunità e sostegno che si crea tra le allieve. Si creano un’armonia e dei legami fortissimi, che poi si sviluppano e si mantengono anche al di fuori delle classi stesse, in una vera e propria community!”



Le insegnanti A Forlì, Riccione e Rimini i corsi saranno tenuti da Freaky Candy, a Pesaro invece da Elise EN, performer che ha iniziato la sua carriera a Shanghai, che Freaky ha formato personalmente all’insegnamento. Elise EN sarà coadiuvata da Freaky Candy nelle Masterclass.