Terribile schianto tra un furgone e un tir, un ferito

Cronaca

Riccione

| 14:57 - 24 Settembre 2022

Il furgone distrutto dopo l'incidente.

Tremendo schianto sabato pomeriggio (24 settembre) in autostrada tra Cattolica e Riccione. Stando alle informazioni raccolte, ad entrare in collisione, poco prima delle ore 14 all’altezza del chilometro 139 direzione nord, sono stati un Tir e un furgone, che ha tamponato il mezzo pesante. Un impatto tremendo che ha provocato la distruzione del camioncino. Il bilancio è di un ferito, ovvero la persona a bordo del furgone, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Dopo essere stato soccorso è stato comunque trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell'ospeale "Ceccarini" di Riccione. Illeso il camionista. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia autostradale.