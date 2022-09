Rimini, accoltellato al braccio durante la rapina: due arresti

Cronaca

Rimini

| 14:24 - 24 Settembre 2022

Foto di repertorio.



Giovedì sera (22 settembre) la Polizia di Rimini ha arrestato due uomini tunisini dopo un tentativo di rapina compiuta in viale Regina Margherita a danno di un uomo, accoltellato al braccio da uno dei due malviventi, intenzionati a portargli via il borsello. É stata proprio la vittima della rapina, intorno alle 21.55, a chiedere aiuto a una Volante, che è partita sulle tracce dei rapinatori, uno scappato a piedi, l'altro in sella a una bicicletta elettrica, poi abbandonata. Entrambi sono stati bloccati e arrestati per tentata rapina aggravata. Sono indagati anche per lesioni personali aggravate in concorso; il malvivente scappato sulla bicicletta elettrica dovrà anche rispondere di ricettazione, in quanto la bicicletta, recuperata dai poliziotti, è risultata rubata.