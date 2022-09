Basket C Silver, per i Titans una cinquina di acquisti

Sport

Repubblica San Marino

| 14:04 - 24 Settembre 2022

Francesco Palmieri in azione.

Novità ma… conosciute. I nuovi arrivi che andranno a comporre la rosa 2022/2023 sono per la grande maggioranza ragazzi che al Multieventi sono di casa e che il percorso professionale ha portato in altri campionati nelle scorse stagioni.



Partiamo da FRANCESCO PALMIERI, esterno classe 2002 l’anno scorso al Bramante Pesaro in C Gold, ma sammarinese doc per crescita nel vivaio e per presenza in Nazionale. “Palmi”, oltre ad aver partecipato agli Europei Under 16 e Under 18 nel suo percorso di crescita, è già colonna della Nazionale maggiore ed è stato un ingranaggio importante nei Titans nel 2021, quando a fine stagione si disputò, e si vinse, la Coppa del Centenario. Talento puro.



Di nuovo in casacca biancoceleste ENRICO ZANOTTI, qui con noi per l’ultima volta nel 2018/2019 e poi a Riccione coi Dolphins in serie D. Enrico, ala del ’90, ha vestito a più riprese la maglia della Nazionale sammarinese e ora torna al Multieventi per dare il suo contributo. Bentornato!



Non nuovo a indossare la casacca dei Titans è anche NICOLA BORELLO, play-guardia del ’97 che dopo la parentesi vittoriosa in Coppa del Centenario ha vestito la maglia del Basket 2000 San Marino in Promozione. Per “Bore”, anche lui in Nazionale a inizio estate agli Europei dei Piccoli Stati, una nuova sfida che sicuramente accoglierà al massimo.



La Pallacanestro Titano 2022-2023 conferma di volere rappresentare il territorio con l’aggiunta di un altro Nazionale, pure lui agli “Small Countries” 2022. Si tratta di KEVIN RICCARDI, guardia classe ’98 in arrivo dal Basket 2000 ma già coi Titans nel 2018/2019 e nelle annate precedenti. Importante addizione nel reparto esterni.



Per ultimo, ma non per importanza, diamo il benvenuto a RICCARDO FRATTARELLI (2001), guardia-ala in arrivo dalla Stella Rimini (D) e novità in senso assoluto sulle tavole del Multieventi Sport Domus. “Ricky” è ottimo atleta e giocatore d’intensità che si affaccia per la prima volta alla C ma che sarà sicuramente d’aiuto nel campionato 2022/2023 alle porte.