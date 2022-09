Incidente sulla Ss16 a Miramare di Rimini, ciclista finisce all’ospedale

Cronaca

Rimini

| 12:33 - 24 Settembre 2022

Ciclista ferito sulla statale Adriatica.

Un ciclista è rimasto ferito mentre pedalava insieme ad alcuni appassionati, sulla statale Adriatica Ss16. Poco dopo le ore 12 di sabato 24 settembre, all'altezza della rotonda per Fiabilandia, per cause da chiarire, l’uomo è caduto riportando vari traumi. Per i soccorsi, la centrale operativa del 118, ha inviato sul posto l’automedica e un’ambulanza. Dopo le prime cure, il ciclista è stato trasportato all’ospedale "Infermi" di Rimini, comunque non in gravi condizioni. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Rimini.