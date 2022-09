Rimini, chiama i carabinieri per sedare una lite, ma li aggredisce: arrestata

Cronaca

Rimini

12:06 - 24 Settembre 2022

Chiama i carabinieri per sedare un violento litigio tra suo figlio e un ospite, ma, all’arrivo dei militari, li aggredisce. E’ finita in manette una 56enne per il reato di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. E’ accaduto nella giornata di ieri quando, una volta sul posto, i Carabinieri sono stati bersaglio di insulti da parte della signora fino ad arrivare all’aggressione fisica, colpendo uno dei militari con schiaffi e pugni.

Non riuscendo a contenere l’esuberanza della donna, i militari non hanno potuto fare altro che dichiararla in arresto.

Dopo aver informato il PM di turno della Procura della Repubblica di Rimini, è stato disposto il rito direttissimo.