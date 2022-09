Il Centro Giovani Cattolica riprende le attività

Attualità

Cattolica

| 10:20 - 24 Settembre 2022

Centro giovani Cattolica.

Il Centro Giovani Cattolica, in via Violante Del Prete 119, è tornato a riaprire i battenti, nei giorni scorsi, dopo il periodo estivo. "Ho raccolto con piacere - spiega l'Assessore alle Politiche Giovanili, Federico Vaccarini - l'invito a partecipare alla riapertura del Centro Giovani di Cattolica. È stata l’occasione per ricordare ai ragazzi che non sono soltanto il futuro della nostra città, ma che essi sono anche protagonisti del presente e possono quindi contribuire attivamente da subito a migliorare la società in cui vivono con il loro apporto di idee, di proposte e di azioni. Abbiamo condiviso poi l’importanza di considerare il Centro Giovani come la casa di tutti loro, sempre disponibile ad accoglierli e a sostenerli. Infine, ho augurato un grande in bocca al lupo per la ripresa delle attività a tutta l'equipe educativa ringraziando loro per le competenze che mettono a disposizione dei giovani della nostra città".