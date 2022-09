Tragedia lungo il Marecchia, pensionata trovata morta sulla riva del fiume

Cronaca

Rimini

| 07:17 - 24 Settembre 2022

Tragico pomeriggio a Rimini. Verso le 13 di venerdì, il corpo senza vita di una pensionata è stato trovato sulle rive del fiume Marecchia, all'altezza del ponte di via Coletti. A fare la drammatica scoperta sono state alcune persone che hanno visto il corpo galleggiare. Sul posto si sono portati i sanitari e vigili del fuoco che hanno riportato il corpo a riva, ma per l'anziana non c'era già più nulla da fare. La donna, una riminese di 76 anni, si era allontanata dalla sua abitazione, situata a poca distanza dal luogo della tragedia. In una lettera rinvenuta dalla Polizia la certezza che quanto accaduto alla pensionata non era una disgrazia ma un gesto fatto consapevolmente.