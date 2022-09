Basket A2, RivieraBanca: sabato alle ore 18 test contro Fortitudo Kigili Bologna

Sport

Rimini

| 21:11 - 23 Settembre 2022

Ultimo impegno di preseason per RivieraBanca Basket Rimini che, a meno di 10 giorni dall'esordio in campionato, si gode un'amichevole di lusso contro Fortitudo Kigili Bologna, futura avversaria nel Girone Rosso, in programma sabato 24 settembre alle ore 18 presso il nostro PalaFlaminio. L'ingresso sarà libero e gratuito per tutti.



"La cosa positiva è che siamo tornati al completo, ci stiamo allenando più regolarmente ed i progressi si vedono tutti i giorni. - questo il commento dell'assistente allenatore Larry Middleton - I ragazzi si stanno trovando bene, piano piano conoscono le reciproche abitudini e seguono le indicazioni di coach Mattia Ferrari: tutto questo si traduce in ottime risposte sul campo."



Che occasione sarà l'amichevole di domani?



"La Fortitudo è sempre la Fortitudo, una Società molto forte. Noi siamo una neopromossa, dobbiamo guardare a quello che facciamo un passo alla volta, senza strafare o andare fuori giri coi nostri programmi. Io vedo i ragazzi molto tranquilli, sono consapevoli di aver fatto un buon lavoro durante la settimana; penso che domani sarà una bellissima gara, l'obiettivo è fare un altro step in avanti per il nostro meccanismo di gioco".



Che tipo di squadra si è formata in queste settimane?



"Noi possiamo dare fastidio a tutti perchè siamo una squadra costruita per giocare in diversi modi, stiamo solo cercando la continuità di lavoro: ogni giorno si migliora tempismo ed agonismo, quando mettiamo insieme questi fattori viene sempre fuori un bel prodotto. Ora bisogna avere pazienza e vedere, con la squadra al completo, come riusciremo a lavorare.

Credo che se la salute ci assiste possiamo arrivare pronti al primo appuntamento di campionato a San Severo, per dare tutti il 100% sul campo e rappresentare questa Società e questa maglia."