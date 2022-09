Futsal RSM, il 3 e il 6 ottobre la prima giornata di campionato. Coppa: 13-14 ottobre

Sport

Un momento del sorteggio (Foto FSGC).





Svelate le coordinate della nuova stagione del futsal sammarinese. Questo pomeriggio alla Casa del Calcio di Montecchio il Segretario Generale FSGC Luigi Zafferani ha effettuato il sorteggio dei calendari di Campionato Sammarinese di futsal e Titano Futsal Cup.

Per che quel concerne il campionato le date da segnarsi per la prima giornata sono il 3 ed il 6 ottobre. Subito big match Tre Fiori-La Fiorita, i campioni in carica della Folgore che incontreranno il Cosmos mentre il Fiorentino se la vedrà con il Cailungo. Chiudono la prima giornata Tre Penne-Domagnano, Libertas-Virtus, Pennarossa-Faetano, Murata-San Giovanni (riposa la Juvenes-Dogana).

Definito anche il tabellone della coppa nazionale, con gli ottavi di finale che partiranno nelle date 13-14 ottobre per le gare di andata (ritorno pianificato per il 3-4 novembre). Folgore che partirà dai quarti di finale in quanto detentrice del trofeo vinto lo scorso anno.

Stagione che partirà ufficialmente la prossima settimana con il primo trofeo in palio: la Supercoppa Sammarinese di futsal che verrà assegnata al termine della finale tra Folgore e Tre Fiori martedì 27 settembre alle ore 21:00 a Fiorentino.