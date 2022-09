Cronaca

Rimini

| 15:58 - 23 Settembre 2022

Incidente tra i caselli di Rimini Nord e Valle del Rubicone.

Si è schiantato in autostrada con la moto tra i caselli di Rimini Nord e Valle del Rubicone. Un violento scontro contro il guardrail nel pomeiggio di oggi (23 settembre): l'incidente non ha coinvolto altri mezzi. Sono intervenuti i sanitari del 118 con l'elisoccorso, che per ragioni logistiche è dovuto atterrare al casello di Rimini Nord. Le cause del sinistro sono ancora da accertare. L'uomo è stato trasportato d'urgenza presso l'Ospedale "Bufalini" di Cesena.