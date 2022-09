Incendio in autostrada, auto prende fuoco alla stazione di servizio Macchina carbonizzata, fortunatamente non ci sono feriti. Ignote ancora le cause

Cronaca Rimini | 15:13 - 23 Settembre 2022 Quello che resta dell'auto incendiata. Fiamme che divampano alla stazione di servizio. E' successo oggi pomeriggio (23 settembre) nei pressi dell'area di sosta dell'A14 al km 133 direzione Sud, tra Rimini e Riccione. Improvvisamente un'auto parcheggiata ha preso fuoco danneggiando anche altre due macchine che si trovavano vicino. L'auto incendiata è andata letteralmente distrutta. Fortunamente non ci sono feriti, rimane ignota la natura del sinistro. Verranno visionate dalle Forze dell'Ordine le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti, per verificare se si tratta di un episodio doloso. Sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco che hanno impiegato un'ora e mezza per le operazioni di spegnimento.

< Articolo precedente Articolo successivo >