Vademecum Elezioni 2022, tutte le info per gli elettori riminesi

| 14:19 - 23 Settembre 2022

Foto di repertorio.

Quali sono i documenti che servono per votare, dove e quando chiedere eventuali duplicati, i fac-simile delle schede elettorali della Camera (di colore rosa) e del Senato (di colore giallo), come si vota, tutti i collegi dell’Emilia Romagna: sono pubblicate nella sezione Politiche 2022 https://www.comune.rimini.it/politiche-2022 tutte le informazioni utili per votare domenica 25 settembre, dalle ore 7 alle ore 23, per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto, cominciando dallo spoglio delle schede per l’elezione del Senato.

Anche in occasione di questa tornata elettorale, sarà possibile seguire l’andamento dello scrutinio sul sito del Comune, dove saranno pubblicati, man mano che arrivano, tutti i dati trasmessi dalle varie sezioni.

Sono 143 le sezioni elettorali allestite nel Comune di Rimini in 35 luoghi di riunione, su un totale di 111.435 elettori

Cosa serve per votare:

Per esprimere il proprio voto l'elettore si deve recare al proprio seggio munito della tessera elettorale valida (con uno o più spazi disponibili per l'apposizione del timbro di sezione) e di idoneo documento d'identificazione:

- Carta d'identità

- Patente

-Tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché convalidata da un comando militare

- Altro documento di identificazione (con fotografia) rilasciato dalla Pubblica Amministrazione.

I suddetti documenti di identificazione sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione dell'elettore.

In mancanza di documento l'identificazione può avvenire anche attraverso:

uno dei membri del seggio che conosca personalmente l'elettore e ne attesti l'identità

altro elettore del comune, noto al seggio (provvisto di documento valido), che ne attesti l'identità