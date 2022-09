Cronaca

Coriano

| 13:27 - 23 Settembre 2022

Incidente a Coriano.

Incidente intorno alle ore 13.15 di oggi venerdì 23 settembre in via Piane, all'altezza di via Romero a Coriano. Nello specifico sono due le autovetture coinvolte nel sinistro. Si tratta di una Audi e una Land Rover Discovery. I due automobilisti fortunatamente non hanno riportato conseguenze. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, la Polizia Locale e i vigili del fuoco. Rallentamenti alla circolazione in entrambe le direzioni.