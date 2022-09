Bullismo e disturbi dell'apprendimento, se ne parla a Cattolica

Attualità

Cattolica

| 11:39 - 23 Settembre 2022

Immagine di repertorio.

Ripartono le iniziative promosse dall'Associazione "Music Machine aps" presso il Centro Giovani di Cattolica, di via Violante Del Prete 127, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, Assessorato alle Politiche Giovanili.



Il primo appuntamento è già in programma per il prossimo giovedì, 29 settembre, alle ore 20,30, con al centro il tema dei "Disturbi dell'apprendimento e bullismo: sfumature emotive ed implicazioni pratiche". Interverranno le dottoresse Chiara Tintoni, perfezionata in psicopatologia dell'apprendimento e psicoterapeuta, e Silvia Seta, psicologa psicoterapeuta. L'ingresso è gratuito e l'appuntamento sarà trasmesso anche in diretta Facebook.



Tra i prossimi appuntamenti in calendario:



- 2 ottobre, ore 16:30 - Aromaterapia - Un valido aiuto per autunno e inverno (anche in diretta Facebook)

- dal 6 ottobre (10 incontri), ore 20:30 - Laboratori culinari

- dal 10 ottobre il corso VGDM (Visione Globale della Musica) tenuto e diretto dall'artista internazionale Michele Luppi

- 15 e 22 dicembre, ore 20:30 - Ricicliamo... Lavori creativi natalizi



Per ulteriori informazioni/iscrizioni è possibile contattare Music Machine Aps al numero di telefono 328.6839114 - mail: daniela.badioli@gmail.com