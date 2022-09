Superenalotto, la fortuna bacia Rimini: vinti oltre 65mila euro

Attualità

Rimini

| 11:06 - 23 Settembre 2022

Immagine di repertorio.

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di giovedì 22 settembre, con il Jackpot che arriva a 277 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di sabato 24 settembre.



È festa però per il fortunato che ha centrato un punto "5" da 65.432,89 euro. La giocata vincente è stata convalidata a Rimini presso il punto vendita Sisal Tab. Morri situato in via Castelfidardo, 31.







La combinazione vincente è stata 15, 30, 42, 65, 75, 81, J 72, SS 85





Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 489.950 vincite.





L’ultimo "6", da oltre 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Sono state 125 le vincite milionarie con punti 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi