Rimini, revisione di bilancio: riprendono gli appuntamenti formativi per commercialisti

| 10:45 - 23 Settembre 2022

Riprendono i corsi di formazione professionale organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini. Per il mese di ottobre sono previsti tre appuntamenti incentrati sulla revisione di bilancio, curati da Deloitte & Touche, con gli interventi di partners e collaboratori di consolidata esperienza di formazione su tematiche tecniche.



Gli incontri si terranno in presenza, presso il Centro Congressi SGR, nelle giornate di mercoledì 5 ottobre, mercoledì 12 ottobre e venerdì 21 ottobre, con orario 15:00 – 19:00.



La partecipazione al corso, per il quale è stata richiesta al CNDCEC il riconoscimento ai fini della Formazione Professionale Continua, permetterà la maturazione di crediti formativi relativi alle materie “caratterizzanti” per la revisione legale.



Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 settembre 2022 esclusivamente tramite il portale internet www.fpcu.it.



Per informazioni rivolgersi all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini: 0541.55250.