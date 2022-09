Transitalia Marathon, fervono i preparativi in piazzale Fellini a Rimini

Eventi

Rimini

| 08:20 - 23 Settembre 2022

Tutto pronto per Transitalia Marathon.

Da giovedì mattina fervono i preparativi per il Transitalia Marathon che quest'anno presenta la grande novità del MTI Expo, la grande fiera outdoor dedicata al mototurismo e a tutto quello che vi ruota attorno.

Già dal pomeriggio di oggi, venerdì 23 settembre infatti il Parco Fellini di Rimini ospiterà questa grande kermesse che nella giornata di domenica passerà il testimone al Transitalia Marathon.

Intanto già dal primo pomeriggio di giovedì, in largo anticipo, sono arrivati i primi piloti dalla Germania che in attesa del Transitalia approfittano di questa coda d'estate per godersi un po' di Romagna.