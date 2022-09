Calcio D, la Sammaurese strappa un punto a Correggio (1-1)

Sport

Rimini

| 00:31 - 23 Settembre 2022



La trasferta di Correggio si conclude con un pareggio all’ultimo. Un risultato giusto per quanto si è visto in campo. La squadra di Martini ha proposto un buon calcio e dato battaglia fino al termine senza mai mollare.

La sfida si sblocca al 23′ quando Ferretti su rigore batte Piretro (atterramento dello stesso Ferretti). La Sammaurese si fa vedere in area locale ed al 40′ il colpo di testa do Bonandi esce di poco.

La squadra di Martini cerca di recuperare terreno, Merlonghi con una bellissima azione personale entra in area, ma la sua conclusione finisce poco sopra la traversa (66′). Dalla panchina salgono Maltoni, Romano e Misuraca per dare nuove energie ai giallorossi, ed è proprio quest’ultimo a procurare il penalty al 90′. Sgroppata verso l’area di rigore, il difensore Pupeschi lo atterra. Merlonghi dagli 11 metri è di ghiaccio e permette di conquistare il punto



IL TABELLINO



CORREGGESE – SAMMAURESE 1-1



CORREGGESE: Tzafestas, Gianelli (34’ st Davighi), Messori, Manuzzi (47’ st Giorcelli), Pupeschi, Cavallari, Simoncelli, Bassoli M. (23’ st De Luca), Ferretti, Villanova (14’ st Trombino), Palma (40’ st Galletti). A disposizione: Mazzi, Galli, Bradarskiy, Bassoli S. Allenatore: Gabriele Graziani.



SAMMAURESE: Piretro, Masini (38’ st Romano), Canalicchio, Benedetti, Scarponi, Maggioli, Casadio, Haruna (13’ st Maltoni), Merlonghi (47’ st Cremonini), Bonandi, Barbatosta (29’ st Misuraca). A disposizione: Zavatti, Manfroni, Bolognesi, Tamai, Bonafede. Allenatore: Marco Martini.



Reti: 27’ pt rig. Ferretti (C), 45’ st rig. Merlonghi (S).



Arbitro: Papagno di Roma (Macripò – Scionti).



Note: espulso per doppia ammonizione Pupeschi (C) al 45’ del secondo tempo. Ammoniti: Manuzzi, Simoncelli, Messori (C), Maltoni, Benedetti (S). Angoli: 3 / 2. Recupero: 2’ pt, 4’ st.