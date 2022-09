Scontro in A14, automobilista rimane schiacciato da un camion: è gravissimo

Cronaca

Cattolica

| 17:49 - 22 Settembre 2022

Incidente in A14 al km 147 direzione Sud.

Terribile incidente stradale in A14 al Km 147 direzione Sud. Un violentissimo scontro tra un'auto e un camion è avvenuto nel pomeriggio di oggi (22 settembre). Il conducente dell'autovettura, una Volkswagen Golf bianca, è rimasto schiacchiato dopo aver urtato il mezzo pesante all'interno dell'abitacolo, le sue condizioni sono gravissime. Non sono ancora note le dinamiche dello schianto. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Fano per i rilievi e gli accertamenti del caso. Tempestivi sono stati i soccorsi da parte del 118. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.



Seguiranno aggiornamenti.