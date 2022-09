Meteo: sul riminese minime ancora fredde. Nel weekend rialzo termico e piogge

Attualità

Rimini

| 17:41 - 22 Settembre 2022

Cielo nuvoloso su Rimini (foto Giulia Bianchi).





Condizioni di stabilità prevalente fino a sabato (24 settembre), in un contesto termico decisamente fresco per il periodo, complici continue infiltrazioni in quota da Est. Week-End con maggiore variabilità e con temperature in aumento.





Emissione del 22/09/2022 ore 16:00





Venerdì 23 Settembre



Stato del cielo: sereno o al più poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime in ulteriore lieve calo, con valori fino a +4/6°C sui rilievi e fino a +7/9°C tra pianura e costa. Massime stazionarie, con valori compresi tra i +17/20°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: per lo più poco mosso.

Attendibilità: molto alta





Sabato 24 Settembre

Stato del cielo: in prevalenza nuvoloso al mattino, con ulteriore aumento della nuvolosità nel corso del giorno con cielo fino a molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: assenti al mattino, prime piogge d’intensità debole-moderata a partire dai rilievi nel corso del pomeriggio, in estensione al resto della provincia e in contestuale intensificazione tra sera e notte.

Temperature: in aumento, complice anche la nuvolosità, con valori minimi compresi tra i +11/15°C e valori massimi fino a +23/24°C in pianura.

Venti: deboli-moderati dai quadranti meridionali, con rinforzi da Sud-Est in costa e da Sud-Ovest a ridosso dei rilievi.

Mare: da mosso a molto mosso in serata.

Attendibilità: medio-alta.







Domenica 25 Settembre

Stato del cielo: molto nuvoloso al mattino, schiarite più ampie nella seconda parte di giornata.

Precipitazioni: piogge diffuse in nottata, con intensità moderata o temporaneamente forte; residue e intermittenti nel corso della mattinata. Assenti tra pomeriggio e sera.

Temperature: stazionarie nei valori minimi, compresi tra +12/16°C, in nuovo calo nei valori massimi, non superiori ai +19/21°C su pianura e costa.

Venti: deboli e in prevalenza disposti dai quadranti occidentali.

Mare: mosso al mattino, poco mosso nel corso del giorno.

Attendibilità: medio-bassa.

LINEA DI TENDENZA: la tendenza per le giornate successiva vede ancora la possibilità di precipitazioni anche diffuse, specie sulle aree interne, complici infiltrazioni umide atlantiche; temperature nei pressi della media climatologica.