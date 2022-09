Calcio Prima, Coppa: il Riccione passa il turno. Battuta l'Asar nel derby 2-0

Sport

Riccione

| 15:39 - 22 Settembre 2022

Nel derby per i trentaduesimi di finale di Coppa di Prima categoria, il Riccione ha battuto l'Asar 2-0 grazie ad una prestazione maiuscola di tutti i giocatori impiegati da mister Iencinella.

Palla a terra, scambi veloci e l'estro di Dragoni e Brisigotti tengono sotto pressione costantemente la retroguardia dell'Asar. Al 10' Fantini fugge sulla fascia destra mettendo, dal fondo, una palla al centro dell'area, Dragoni anticipa i difensori e con un tocco di piatto indirizza la sfera sul secondo palo, Marcaccini devia con la punta delle dita ed un difensore calcia sulla riga di porta in angolo.

Al 16' azione in fotocopia, Fantini dà fondo campo pesca Brisigotti sul primo palo che con un tocco morbido infila Marcaccini. L'Asar non ci sta ed alza i ritmi cercando con palle lunghe di mettere in apprensione i difensori bianco-azzurri. Tutto inutile ed anzi al 45', dopo una bella azione corale, tocco di tacco di Brisigotti da dentro l'area per Dragoni che dal limite gonfia la rete per la seconda volta con un tiro beffardo.

La seconda frazione di gioco vede i padroni di casa gettarsi in avanti con la forza della disperazione, le solite palle buttate nella mischia, senza cercare giocate organizzate. Facile per Bencivenga e Ioli neutralizzare gli attaccanti di casa. Dopo i primi 15 minuti della ripresa l' Asar cala d'intensità ed il Riccione con delle ripartenze intelligenti sfiora il terzo goal in diverse occasioni. Vittoria meritata e passaggio del turno di Coppa. Nonostante diverse assenze importanti la squadra ha dimostrato di essere un gruppo solido e ben attrezzato in tutti i suoi reparti. Ora sfida ai Delfini per il terzo turno di campionato a Spontricciolo domenica ore 15:30. Ingresso gratuito.