Verucchio, oltre 7mila elettori. Aperture straordinarie dell'Ufficio Elettorale

| 15:12 - 22 Settembre 2022

Sono oltre 7mila i verucchiesi ‘chiamati” alle urne domenica 25 settembre per scegliere i rappresentanti di Camera e Senato: esclusi residenti all’estero e chi ha chiesto di votare all’estero, sono 7.001 per la precisione, il numero degli aventi diritto al voto, 3861 donne e 3340 uomini



L’occorrente – Per poter votare occorre presentarsi al seggio con la tessera elettorale e con un documento di riconoscimento: la carta d'identità oppure la ricevuta di richiesta della Carta d’Identità Elettronica o altri documenti di riconoscimento purché dotati di fotografia rilasciati da una Pubblica Amministrazione).



Aperture straordinarie dell’Ufficio Elettorale – In caso di tessera smarrita, deteriorata o esaurita è possibile richiederne una nuova recandosi all’Ufficio Elettorale, che effettuerà aperture straordinarie sia nel capoluogo che a Villa Verucchio: venerdì 23 settembre dalle 9 alle 18 in municipio e dalle 14 alle 18 a Villa al Centro Civico; sabato 24 settembre dalle 9 alle 18 sia a Villa che a Verucchio; Domenica 25 settembre dalle 7 alle 23 sia a Villa che a Verucchio.



Per maggiori informazioni sulle modalità di voto e sulle agevolazioni per le persone disabili è possibile consultare la sezione dedicata sul sito Internet del Comune al seguente link https://www.comune.verucchio.rn.it/elementi-per-homepage/info-utili/tutto-quello-che-ce-da-sapere-sulle-elezioni-politiche-del-25-settembre-2022-lopzione-per-i-residenti-allestero-entro-il-24-agosto