Nissan Qashqai e-POWER in anteprima nello showroom di Ren-Auto Piraccini

| 14:10 - 22 Settembre 2022

Test Drive da giovedì 22 a sabato 24 settembre alla Ren-Auto Piraccini di Rimini.

REN-AUTO PIRACCINI presenta in anteprima nazionale Qashqai e-POWER, l’icona e trendsetter di Nissan che ha dato vita al segmento dei crossover, ora equipaggiato con un propulsore elettrificato unico nel mercato.

I consulenti alle vendite Nissan sono a disposizione dei clienti per accompagnarli alla scoperta di Qashqai e-POWER, l’elettrico senza spina che fa più di 1.000 km con un pieno di benzina e vanta dotazioni tecnologiche ai vertici della categoria.

Basta recarsi presso lo showroom di Via Italia 24 dal 22 al 24 SETTEMBRE 2022 oppure contattando la concessionaria al numero 0541 358811 o crm@renauto.it per fissare un appuntamento o www.renauto.it



Un propulsore elettrificato unico nel mercato

Nel sistema e-POWER, il motore elettrico da 190 CV è l'unico che muove le ruote della vettura e garantisce il piacere di guida tipico di un EV, con accelerazione brillante e una coppia di 330 Nm subito disponibile, a ogni regime e in ogni circostanza.

Niente ricarica alla aspina, perché l'energia elettrica necessaria alla trazione è prodotta a bordo della vettura da un raffinato motore turbo benzina tre cilindri da 1,5 litri e 158 CV di potenza, capace di garantire la massima efficienza grazie al rapporto di compressione variabile.

Basta quindi riempire il serbatoio del carburante presso un esercente tradizionale e garantirsi un’autonomia di oltre 1.000 km con un solo pieno di benzina.

e-POWER si pone, quindi, come la migliore soluzione elettrificata disponibile, alternativa al diesel e vero elemento di transizione verso la mobilità 100% elettrica.



Bassi consumi e basse emissioni

L’efficienza è uno dei punti di forza di e-POWER, i cui bassi consumi e basse emissioni lo rendono il sistema ideale per ogni tipo di tragitto, soprattutto nei contesti urbani.

Di seguito i principali fattori che determinano l’efficienza di e-POWER:

1. Le ruote della vettura sono mosse esclusivamente dal motore elettrico, pertanto il motore termico che produce energia può funzionare in un range ottimale di numero di giri, minimizzando consumi ed emissioni di CO2. Questa condizione ha un impatto positivo anche sulle emissioni acustiche e quindi sulla silenziosità e il comfort a bordo.

2. Il motore termico vanta rendimenti molto elevati grazie a una sofisticata tecnologia che permette di avere un rapporto di compressione variabile, regolato automaticamente in funzione della richiesta di forza motrice.

3. In contesti urbani, dove frequenti ripartenze e frenate facilitano la rigenerazione dell’energia, il sistema tende a mantenere il motore termico più spesso spento, con un numero di accensioni circa il 65% in meno rispetto a un sistema ibrido tradizionale.

La motorizzazione e-POWER gode inoltre di agevolazioni fiscali (riduzione o esenzione del bollo), costi di RCA agevolati, accesso gratuito alle ZTL nei grandi centri urbani e parcheggio gratuito sulle strisce blu, secondo le diverse disposizioni regionali e locali.



Tecnologie per la sicurezza e il comfort

Il sistema ProPILOT con Navi-link regola accelerazione, frenata, stop e ripartenza nella singola corsia, è in grado di leggere i segnali stradali e adattare automaticamente la velocità della vettura. Inoltre, acquisisce i dati dal navigatore e regola la velocità nelle curve o sulle rampe delle uscite autostradali.

Ricca dotazione tecnologica di bordo con Head Up Display (HUD) da 10,8” che proietta informazioni sull’itinerario, sul traffico o di assistenza alla guida nel campo visivo del guidatore, nuovo quadro strumenti digitale multifunzione da 12,3” ad alta definizione e nuovo sistema di infotainment e navigazione con schermo digitale touch HD da 12,3”.

Il nuovo Qashqai e-POWER si avvale della tecnologia e-Pedal Step, che permette di accelerare e rallentare usando il solo pedale dell’acceleratore. Il sistema, che si attiva tramite un apposito pulsante sulla consolle centrale, è molto utile e comodo nelle situazioni di guida caratterizzate da frequenti variazioni di velocità.

Quando si rilascia il pedale, e-Pedal rallenta la vettura, ma senza arrestarla completamente, questo per facilitare le manovre di parcheggio e alle basse velocità.



Gamma e prezzi

Nissan Qashqai e-POWER è disponibile in 5 allestimenti, Acenta, Business, N-Connecta, Tekna e Tekna+, con prezzi a partire da 36.270 euro. La vettura può essere ordinata presso le concessionarie della rete Nissan e le prime consegna sono previste per ottobre.



