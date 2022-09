Basket RSM, si comincia con le vittorie di Ciu Ciu e Basket 2000

Sport

Repubblica San Marino

| 13:49 - 22 Settembre 2022

Comincia con le vittorie di Ciu Ciu e Basket 2000, l’edizione 2022 del Campionato sammarinese. La squadra di Fabio Tentoni ha la meglio sui giovanissimi Titans per 49-37 grazie a un ottimo terzo quarto, mentre l’Under 19, targata Basket 2000, piega i Ducks restando sempre al comando del match.

I prossimi appuntamenti con le partite del girone arrivano lunedì e mercoledì, sempre ad Acquaviva. Lunedì Titans – Ducks (ore 20) e Basket 2000 – Ciu Ciu (21.30). Mercoledì Titans – Basket 2000 (20) e Ciu Ciu – Ducks (21.30).



I tabellini



CIU CIU TEAM – PALL. TITANO 49-37

CIU CIU: Stefanelli 3, Francini 4, Battazza 6, Ugolini, Ronci 6, Lanci 3, Lioi 11, Tentoni 6, Raschi 2, Taddei 2, Canali 6. All.: Tentoni.

TITANO: Michelotti, Bianchi 4, Barbieri 2, Conforti, Gasperoni 4, Botteghi 6, Zavoli 9, Pagliarani 4, Giannini 6, Ronci 2, Berti. All.: Millina.

Parziali: 11-10, 18-18, 35-22, 49-37.

Arbitro: Giannini.

Il Campionato sammarinese 2022 comincia con una gara equilibrata nella quale il Ciu Ciu ha la meglio grazie a un super terzo quarto. L’inizio è equilibrato, le squadre difendono duro e i giovani ragazzi dell’Under 17 mettono diverse volte il naso avanti grazie a Zavoli e Ronci.

Di ritorno dalla pausa lunga ecco che la gara si spacca in due, soprattutto con l’abilità e classe di Tentoni e Battazza nel trovare punti dal contropiede primario. La difesa del Ciu Ciu si fa sempre più ermetica e a 10 minuti dal termine il tabellone ad Acquaviva dice 35-22. Nel quarto periodo non cambia l’ordine delle cose, col punteggio finale fissato sul 49-37.

MVP Luca Lioi, che in una gara con pochi punti a referto ne mette 8 fondamentali nel secondo tempo.



BASKET 2000 – DOGANA DUCKS 63-52

BASKET 2000: Zonzini, Broccoli, Fr. Guida 15, Carattoni, Giannini, Marcattili 19, Ricciotti 9, Bollini, Giovagnoli 2, Zafferani 11, Lettoli 7. All. Fe. Guida.

DUCKS: Smerilli 10, Francini 10, Cecchetti, Burgagni 1, Sarti 2, Fabbri 6, D’Errico 3, Giuliani 5, Ercolani, Casadei 15, Rubino, Guidi. All.: Zannoni.

Parziali: 15-9, 35-20, 51-38, 63-52.

Arbitro: Giannini.



Nella seconda partita del torneo, i ragazzi dell’Under 19 targati Basket 2000 hanno la meglio sui rinnovati Ducks. Nel primo tempo la gara è tutta del Basket 2000, con le accelerazioni di Guida e le triple di Marcattili a scavare il primo solco. Il lavoro a centro area di Zafferani è eccellente e le squadre vanno al riposo con un sostanzioso +15 per i più giovani.

I Ducks, che avevano faticato non poco a trovare la via del canestro nel primo tempo, si sciolgono nella ripresa e, soprattutto con un eccellente Casadei riescono a ridurre il divario. Nel quarto periodo Smerilli e Francini infilano delle triple importanti e la gara, pur comandata sempre dal Basket 2000, non si chiude mai del tutto. A un minuto e mezzo dalla fine i Ducks mancano la tripla del -5, da lì in poi la gara va definitivamente in discesa per i ragazzi dell’Under 19.

MVP il classe 2005 Nicolas Marcattili, continuo in tutto il match e autore di cinque canestri dalla lunga distanza.