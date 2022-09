Valmarecchia: "Strage di pecore, è opera di branchi di lupi"

Attualità

Valmarecchia

| 13:34 - 22 Settembre 2022

Nuovi attacchi dei lupi in Valmarecchia, è la denuncia di Stefania Malavolti, coordinatrice di "Donne in campo" di Cia Romagna. Sono state uccise pecore gravide, spiega la Cia Romagna, tutte ritrovate con grosse ferite al collo e alcune anche sventrate. "L'assurdo riporta Stefania Malavolti, è che poco o nulla è stato consumato dai predatori. Questo quindi fa pensare che non sia stato tanto per fame, quanto per istinto. Sicuramente non si è trattato di lupi solitari bensi di branchi, continua la Malavolti. Nella ricognizione attorno al pascolo e nei terreni dell'azienda le orme ritrovate sono moltissime". E per la Cia "Non bastano i recinti per difendersi dai lupi."