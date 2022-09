Basket B femminile, Ren-Auto debutta domenica 2 ottobre a Finale Emilia

Sport

Rimini

| 13:18 - 22 Settembre 2022

E' stato diramato il calendario della prima fase del campionato di Serie B Femminile 2022/2023 a cui partecipa l'Happy Basket.



Basket Finale Emilia vs REN-AUTO 02/10/2022 ore 17.30

REN-AUTO vs BSL San Lazzaro 08/10/2022 ore 20.30

Scuola Basket Samoggia vs REN-AUTO 16/10/2022 ore 18.00

REN-AUTO vs Libertas Forlì 22/10/2022 ore 20.30

Nuova Virtus Cesena vs REN-AUTO 30/10/2022 ore 18.00

Magika Castel San Pietro vs REN-AUTO 12/11/2022 ore 20.30

REN-AUTO vs Finale Emilia 19/11/2022 ore 20.30

BSL San Lazzaro vs REN-AUTO 26/11/2022 ore 19.00

REN-AUTO vs Scuola Basket Samoggia 03/12/2022 ore 20.30

Libertas Forlì vs REN-AUTO 10/12/2022 ore 20.00

REN-AUTO vs Nuova Virtus Cesena 17/12/2022 ore 20.30

REN-AUTO vs Magika Castel San Pietro 14/01/2023 ore 20.30