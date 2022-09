Parte da Rimini il 'Famoso tour' di Sfera Ebbasta, data già sold out

Eventi

| 11:26 - 22 Settembre 2022

Sfera Ebbasta.

Parte venerdì 23 settembre da Rimini, data già sold out all'Rds stadium, il Famoso Tour di Sfera Ebbasta. L'artista italiano porta sul palco "Famoso", l'album che ha alzato l'asticella per la musica urban italiana nel mondo, uscito per Island Records nel 2020, e l'EP "Italiano" realizzato insieme a Rvssian, pubblicato lo scorso maggio per Island.

Dopo aver infranto qualsiasi record di ascolti con la propria musica e dopo aver girato l'Europa con il Famoso European Tour e l'Italiano summer tour, Sfera Ebbasta potrà finalmente portare le sue hit sui più prestigiosi palchi d'Italia. "Il Famoso Tour sta per partire ed io sono davvero felice di tornare live in Italia" dice l'artista "C'è tanta musica da suonare, non vedo l'ora di salire sul palco."

Le date del Famoso tour, prodotte da Trident Music in collaborazione con Thaurus vedranno la partecipazione di special guest internazionali che hanno collaborato con Sfera come Lous and The Yakuza, Feid, Kaleb Di Masi e tanti altri colleghi italiani che saranno ospiti a sorpresa in alcune date.