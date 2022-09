Anche da Novafeltria un aiuto alle popolazioni alluvionate delle Marche

Attualità

Novafeltria

| 11:16 - 22 Settembre 2022



Anche da Novafeltria sono partiti volontari per aiutare le popolazioni alluvionate delle Marche.



Il Gruppo Scout di Novafeltria, iniziativa organizzata con la Caritas Diocesana di San Marino-Montefeltro, è infatti in partenza per Senigallia, per prestare soccorso alle persone coinvolte nell'alluvione.



I cittadini novafeltriesi vengono invitati dare il proprio contributo, raccogliendo del materiale e consegnandolo al Gruppo Scout: nello specifico pale, tira-acqua e scope, materiale praticamente esaurito. Si precisa: non serve abbigliamento.



Il punto di raccolta sarà aperto domani (venerdì 23 settembre) dalle 10 alle 12 in via D'Antona e Biagi 23 a Secchiano presso il magazzino della Caritas Diocesana.