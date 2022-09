Nuova viabilità Marecchiese, comitato: 'Spifferi sul progetto: soluzioni inadeguate'

Attualità

Novafeltria

| 11:08 - 22 Settembre 2022

Strada Marecchiese con cartello del comitato Valmarecchia Futura.





Notizie non confermate che filtrano, elezioni vicine, situazione "stradale" che non cambia. Il Comitato Valmarecchia Futura in una nota stampa chiede chiarimenti rispetto al lavoro dell'Arch. Edoardo Preger sugli interventi relativi alla via Marecchiese. Lo studio "pur pronto da luglio, continua ad essere patrimonio di una ristretta cerchia di persone. L’obiettivo del Presidente della Provincia, Riziero Santi, sta per giungere al traguardo" si legge nella nota del comitato.

"Pare infatti che nel recente incontro coi sindaci della Valmarecchia - attacca il comitato - Santi abbia chiesto di mantenere riservato quanto visto e ascoltato, così da superare il 25 settembre ed evitare strumentalizzazioni politiche durante la campagna elettorale."



Un atteggiamento "strumentale" rimarca il comitato, alla vigilia di un incontro promosso dalla provincia dedicato alla viabilità in Valmarecchia. Secondo il comitato viene escluso "un aspetto fondamentale, ossia riflettere sulla viabilità, sulla sua scorrevolezza e quindi condividere il lavoro svolto dall’Arch. Preger."



"Pensa forse, Santi, che se la gente conoscesse da subito, e d’ora in poi con puntualità, il procedere di un iter svolto coi soldi pubblici, potrebbe danneggiare una parte politica?" si chiede il comitato.



Secondo quanto riportato nella nota stampa, ci sarebbero alcune anticipazioni sul progetto Preger "a Villa Verucchio si ragionerebbe di un tortuoso bypass dalla rotonda del cimitero a quella della SCM; poi si parla di un collegamento dalla terza rotonda del bypass di Corpolò fino a San Martino dei Mulini, con soluzioni apparentemente non utili al traffico pesante che grava sulla Marecchiese. Sul tavolo anche una strada di gronda a Santarcangelo, sulla quale però la sindaca Parma avrebbe attivato il fuoco di sbarramento. Il tutto quindi condito da una spruzzata di ‘nimby’: va bene tutto ma non nel mio territorio."



Informazioni "parziali" ammette il comitato "e sarebbe più democratico, spiace ricordarlo a Santi, conoscere i contenuti esatti del lavoro svolto direttamente dalla Provincia. Ma se quanto filtrato corrisponde agli obiettivi della Provincia, allora vuol dire che si pensa a soluzioni parziali e poco efficaci."



Nel ribadire l'obiettivo del comitato e cioè la volontà di cittadini ed imprese di favorire lo sviluppo della Valmarecchia attraverso strade meno "tortuose", la nota stampa si conclude con il rammarico di non aver avuto opinioni da parte dei candidati almeno sulle linee generali, se eventualmente eletti. "Qualcuno ci ha ascoltati, altri nemmeno hanno risposto al nostro invito ad un confronto. Presidente Santi, visto che ha raggiunto il suo obiettivo, lunedì presenterà quanto state elaborando?"