Calcio giovanile, al Garden i baby 2017 e 2018 in campo con un genitore. Ecco gli staff

Rimini

| 10:30 - 22 Settembre 2022

Da sinistra i tecnici Paolo Zani ed Emiliano Olcese.

E' iniziata l'attività del Garden Calcio che presenta un'importante novità: un corso speciale per i bambini nati nel 2018. In questa annata e in quella del 2017 nell'attività (si svolge nella giornata del sabato) è previsto un programma innovativo in cui sono coinvolti nell'ora prevista i genitori, un modo per assicurare tranquillità ai bambini e fare sì che il familiare ripeta poi il gesto sportivo sul campo in altri momenti della giornata e in altri luoghi. Il calcio, insomma, come strumento educativo.



GLI STAFF Le squadre 2016-2018 sono allenate da Valerio Scirocco; 2015 da Alan Giulietti; 2014 da Daniele Pagliarani; 2013 da Luca Ortibaldi; 2012 da Pasquale Martino; 2011 da Emiliano Olcese; 2010 da Filippo Baffoni; 2009 da Andrea Pagliarani; 2007-2008 da Paolo Zani.



Al fianco dei tecnici collaborano per ogni gruppo gli specialisti dell'area motoria Lorenzo Sirri e Andrea Carboni, i preparatori dei portieri Loretta Marini e Marco Pierini, e per la parte tecnica effettuano interventi specifici Manuel Cocco, Gabriele Della Croce e Bobo Gori.



Al vertice della sezione calcio del Garden troviamo l'ex responsabile del settore giovanile del Rimini Calcio Valter Sapucci. E a proposito del Rimini, sono otto ragazzi del Garden entrati a fare parte del settore giovanile del club biancorosso come nel recente passato altri ragazzi di belle speranze sono approdati ad altre società professionistiche.



Le squadre prendono parte a campionati (due per ogni categoria) a cinque, a sette e a nove che scattano ad inizio del mese di ottobre (l'attività di base inizia in questa settimana).



Per quanto riguarda il calcio a 11, il Garden partecipa al campionato provinciale Under 14 con la formazione guidata da Andrea Pagliarani e al torneo interprovinciale Under 16 con quella 2016 condotta da Paolo Zani (il vice è Giancarlo Giovagnoli). Si comincia a giocare dalla prossima settimana (ad inizio settembre, invece, è iniziata l'attività).



Dal consistente movimento riscontrato negli Open Day estivi (il termine è a fine mese per la settimana di prova) al Garden contano di superare il tetto degli attuali 300 tesserati.



TERZA CATEGORIA Saltato l'esordio in Coppa Città di Rimini di sabato scorso, sabato prossimo debutto in campionato di Terza categoria in casa (si gioca sul campo di Torre Pedrera) contro il Taverna Montecolombo (ore 15,30).