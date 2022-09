Fermato senza patente, finge di essere il fratello: denunciato e multato

Cronaca

Rimini

| 10:02 - 22 Settembre 2022

Fermato dalla Polstrada per un controllo, dice di non avere la patente con sé e si spaccia per il fratello. Un 37enne riminese è stato denunciato per sostituzione di persona e false dichiarazioni rese a Pubblico Ufficiale. Gli agenti hanno recuperato, tramite le banche dati, il documento con la foto del fratello. Il 37enne aveva una forte somiglianza con il congiunto ma non tanto da convincere la Polstrada che ha proseguito con le indagini. L'uomo è stato portato in caserma per il fotosegnalamento. Una volta all'interno il 37enne ha ammesso di aver raccontato una frottola consegnando la sua carta d'identità. Ha detto di aver dato il nome del fratello in quanto non più in possesso della patente, revocata sette anni fa. Oltre alla denuncia il 37enne è stato anche multato per guida senza patente.