L'alito 'profuma' di vino e non riesce a parlare: 42enne fermato dalla Polstrada a Rimini

Rimini

| 09:51 - 22 Settembre 2022

Fatica a parlare normalmente e ha l'alito 'profumato' di vino. Un 42enne originario del bolognese è stato fermato sabato notte dalla Polstrada di Forlì nei pressi del casello di Rimini Sud. Gli agenti lo hanno sottoposto all'etilometro accertando come l'uomo avesse un tasso alcolemico quasi quattro volte oltre il limite: 1,97 g/l. La patente è stata ritirata e l'auto sequestrata in attesa della confisca. Il documento rischia di essere sospeso fino a due anni.

Nel corso del finesettimana la Polizia ha presidiato strade ed autostrade in provincia di Rimini. Le oltre 50 pattuglie della Polstrada hanno soccorso quasi 20 automobilisti in difficoltà, hanno tagliato quasi 80 punti dalle patenti, due delle quali sono state ritirate.