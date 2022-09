Da 25 anni tra turismo e bici: Moser e Cassani festeggiano l’hotel Dory di Riccione

Turismo

Riccione

| 09:40 - 22 Settembre 2022

Un momento della festa - foto di Alessandra Nunziata.

Il 20 settembre l’hotel Dory ha celebrato i suoi primi 25 anni di attività cicloturistica a Riccione. È stato un giorno di festa per gli amanti della bici: a pranzo, la piazza di Saludecio ha ospitato centinaia di ciclisti dell’hotel che venivano da Canada, Israele, Stati Uniti ed Europa per una spaghettata conviviale realizzata grazie al prezioso contributo di alcuni locali, della Proloco e del comune: in particolare del sindaco Dilvo Polidori e dell’assessore alla cultura Gigliola Fronzoni. Il borgo è da anni una meta delle escursioni in bici nell’entroterra romagnolo.



Alla sera la festa è continuata in hotel, con l’aperitivo e la cena celebrativa dei 25 anni. All’evento hanno partecipato albergatori, i presidenti dei club di prodotto bike dell’Emilia-Romagna, grandi campioni del ciclismo quali Francesco Moser e Davide Cassani, il sindaco di Riccione Daniela Angelini, l’assessore allo sport Simone Imola, l’assessore al turismo della regione Emilia-Romagna Andrea Corsini, il direttore dell’APT Emilia-Romagna Emanuele Burioni, gli ex amministratori che in passato hanno sostenuto il progetto di sviluppo del cicloturismo a Riccione.

È stata una grande serata di ricordi, condivisione e voglia di festeggiare un progetto che ogni anno attira migliaia di nuovi appassionati. Quello del turismo in bicicletta è un mercato che ha un trend futuro in crescita, specialmente nel settore delle elettriche.