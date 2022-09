Rimini Calcio, l'avvicinamento alla Lucchese. Lavoro a parte per Piscitella e Mencagli

Sport

Rimini

19:48 - 21 Settembre 2022

Gigli.



Prosegue l'avvicinamento del Rimini alla sfida di sabato (24 settembre) al Porta Elisa contro la Lucchese. Questa mattina (mercoledì 21 settembre) seduta dedicata ai video, poi lavoro in palestra e infine sul terreno del Romeo Neri, con esercitazioni tattiche e partitella. Solo terapie per Allievi, mentre hanno svolto lavoro personalizzato Mencagli e Piscitella, sulla via del recupero. Nelle prossime 24 ore i biancorossi si sposteranno sul campo del Valentino Mazzola a Santarcangelo. Primi passi a Rimini per il neo acquisto Gigli, che sarà sicuramente convocato. A Lucca però confermata la coppia di centrali difensivi Pietrangeli-Panelli, con qualche possibile novità negli altri reparti. Gabbianelli scalpita, Gaburro contro una Lucchese che gioca d'attacco potrebbe ripresentarlo al via con Santini e Sereni, per sfruttare al meglio le ripartenze negli spazi.



QUI LUCCHESE Il prossimo avversario è stato impegnato oggi in una doppia seduta di allenamento. Maraia dovrà rinunciare a due punti fermi, Coletta e Franco: per il centrocampista si tratta di un leggero stiramento. L'allenatore rossonero dovrà prima di tutto sciogliere il nodo dell'attacco: Ravasio si candida per una maglia da titolare, al suo fianco uno tra Romero e Bianchimano (il primo favorito) con Semprini destinato alla panchina. In caso di ritorno al 3-5-2, Rizzo Pinna opererebbe come mezzala, a fianco di Mastalli e Di Quinzio, con gli altri due under sugli esterni (Alagna, Bruzzaniti e Visconti hanno più chanche di Quirini); con il 4-4-2, Alagna e Quirini giocherebbero come terzini, con uno tra Visconti, Bruzzaniti e Rizzo Pinna impiegato come esterno destro di centrocampo e Di Quinzio sull'altro versante.



