Sant'Agata Feltria, spunta una fornace romana dallo scavo archeologico

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 18:09 - 21 Settembre 2022



In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, che si tiene ogni anno nel mese di settembre, si organizzano eventi e iniziative per far scoprire al pubblico i tesori del patrimonio e i retroscena del settore.



La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna, in collaborazione con SNAM Rete Gas S.p.A., con il Comune di Sant’Agata Feltria e grazie agli archeologi incaricati di seguire le attività in progetto, organizza per venerdì 23 settembre visite guidate allo scavo archeologico in corso lungo la Strada Provinciale 76, in loc. Sant’Antimo, nel Comune di Sant’Agata Feltria.



L’indagine archeologica è collegata con l’intervento denominato “Rifacimento Metanodotto Rimini-San Sepolcro” realizzato da SNAM Rete Gas S.p.A., che proprio in relazione al settore posto in loc. Sant'Antimo, ha portato al rinvenimento di un interessante sito archeologico con evidenze che coprono un arco cronologico che va da epoca pre-protostorica a epoca moderna. Il rinvenimento ha determinato la necessità di realizzare un ampliamento per poter meglio indagare ed inquadrare l’area e di portare in luce una fornace di epoca romana perfettamente conservata.



Le visite guidate prevederanno la presentazione dello scavo da parte degli archeologi che lavorano sul campo, con particolare riferimento alle evidenze archeologiche messe in luce, dando rilievo alla fornace romana; inoltre saranno esposti alcuni reperti recuperati, utili all’inquadramento delle diverse fasi di vita che caratterizzano l’area.



Le visite guidate si svolgeranno a partire dalle 16:00, prevedendo gruppi di max 15 persone.



Per ragioni di sicurezza l’accesso all’area dovrà essere effettuato con scarpe adeguate antiscivolo e prima dell’inizio della visita verranno fornite tutte le dovute indicazioni in materia di sicurezza.



"L'amministrazione esprime grande soddisfazione per il ritrovamento della fornace romana e di altri elementi di alto valore storico, presso la frazione santagatese di Sant'Antimo. Con i reperti venuti alla luce durante gli scavi la nostra intenzione è quella di ampliare la mostra archeologica già esistente presso Palazzo Fregoso in piazza Garibaldi", spiega l'amministrazione comunale di Sant'Agata Feltria in una nota.