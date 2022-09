Smog e caos traffico in via Ducale, i cittadini portano in tribunale il comune di Rimini

Attualità

Rimini

| 17:17 - 21 Settembre 2022

Traffico in via Ducale (foto di repertorio).



Il comitato che unisce i cittadini di via Ducale e del Rione Clodio passa alle vie legali, contro il comune di Rimini, per il problema traffico e inquinamento. Una situazione che, lamenta da tempo il comitato, è stata figlia della decisione di pedonalizzare il ponte di Tiberio, con la conseguente inversione di marcia in via Bastioni Settentrionali, con il dirottamento del traffico proveniente da via Circonvallazione Occidentale in via Ducale. Il numero delle auto in transito è aumentato, così l'inquinamento acustico e quello da polveri sottili.



L'iniziativa legale, spiega il comitato in una nota, è motivata dalla necessità di "difendere il diritto alla salute". L'amministrazione comunale è accusata di aver promesso che le scelte sulla viabilità, dopo lo stop alle auto sul ponte, fossero temporanee: dopo tre anni, lamentano, nulla è cambiato: "Tutte le affermazioni degli amministratori, precedenti ed attuali, si sono rivelate solo degli espedienti per rimandare la soluzione alla viabilità (con progetti rimangiati in corso d’opera e alternative mai predisposte) per arrivare ad oggi con il Rione Clodio quale soluzione definitiva per l’attraversamento monte-mare", si legge nella nota.



Il sindaco Sadegholvaad viene accusato di essersi negati agli incontri chiesti dal comitato e di aver risposto, all'ultima richiesta, "cosa vi ricevo a fare, tanto io non cambio idea”. Da qui la scelta di dare mandato all'avvocato Luigino Biagini e di incaricare la società Norumore di Forlì di effettuare le rilevazioni sull’inquinamento acustico e dell’aria. In merito, il comitato ricorda una rilevazione di Arpae, la cui relazione indicava la necessità di ridurre il traffico del 50%. Una relazione arrivata negli uffici del comune il 6 dicembre scorso, ma senza alcuna decisione presa in merito dal sindaco. "Come comitato, per poter visionare i dati di Arpae siamo stati costretti a procedere con una richiesta di accesso agli atti, altrimenti saremmo ancora all’oscuro degli esiti - accusa il comitato - questo non ci sembra un comportamento conforme agli obblighi di trasparenza che gli Enti pubblici sono tenuti ad osservare".