Anche a Misano una giornata dedicata allo sport: in vetrina le associazioni del territorio

| 14:11 - 21 Settembre 2022

Festa dello Sport, un momento di una precedente edizione.



Dopo due anni di stop a causa del Covid, torna la Festa dello Sport, la vetrina dell’offerta sportiva delle associazioni di Misano Adriatico.



Sarà un pomeriggio di sicuro divertimento, quello in programma sabato 24 settembre, dalle 14:30 alle 18:30, al centro sportivo di Via Rossini, durante il quale sarà possibile mettersi alla prova con le varie discipline sportive e scegliere quella più congeniale.

Istruttori e maestri delle varie associazioni sportive del territorio misanese saranno a disposizione di tutti per fare provare la propria attività e fornire dimostrazioni.



“Siamo veramente felici di riproporre, dopo due anni di stop, questo evento in collaborazione con le associazioni sportive misanesi – commenta l’assessore con delega allo sport Filippo Valentini -. Finalmente possiamo tornare a trascorrere un pomeriggio all’insegna del gioco, del divertimento e della spensieratezza, promuovendo i valori dello sport. L’attività sportiva, infatti, oltre a migliorare la qualità delle nostre vite ci aiuta a diffondere i valori della solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona e delle regole, che sono i principi fondanti di ogni società sana”.



Le associazioni coinvolte nella manifestazione sono: Atletica Santamonica, Misano Out, Misano Pirates, Motoclub Misano Adriatico, Nirea Danze, Pietas Julia Misano, Polisportiva Misano, Team Misano, Valle Del Conca Nordic Walking e MTB, Ginnastica Dinamica Militare e SSD Misano.



Durante il pomeriggio ci sarà musica con Dj e sarà possibile gustare la merenda servita dai ragazzi della Cooperativa Cuore 21 di Riccione che opera con ragazzi con disabilità intellettiva offrendo loro occasioni di crescita attraverso opportunità lavorative.