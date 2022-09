Rimini, sono di nuovo 'Glory Days': torna la rassegna musicale dedicata a Bruce Springsteen

Eventi

Rimini

| 13:36 - 21 Settembre 2022



Tutto pronto per la 23a volta dei Glory Days in Rimini che iniziano domani (Giovedì 22 settembre), dedicati alla musica ed ai fans di Bruce Springsteen, una edizione speciale che prenderà il nome da un album di Springsteen del 1992 “Lucky town”. Il kick-off è affidato all'incredibile voce di Graziano Romani (storico leader dei Rocking Chairs) accompagnato da Max Marmiroli al sax ed introdotto dal cantautore di Asbury park, New Jersey, James Dalton, sul piccolo palco dell'Hobo's di Rimini.



Quest’anno l’ospite speciale sarà Willie Nile, rocker americano classe 1948, già collaboratore di Bruce Springsteen e di tanti altri come Patti Smith, Jeff Buckley, Little Steven, The Who, autore di album come “Golden down”, lo splendido esordio omonimo e “The streets of New York” definito da Rolling Stone magazine “uno dei migliori album di musica americana degli ultimi anni”, che venerdì sera all'Arena Francesca da Rimini, di fianco a Castel Sismondo, coadiuvato dalla band storica di Ligabue (Mel Previte, Antonio "Rigo" Righetti, Robby Pellati) darà vita ad un concerto di puro rock and roll.

Inoltre saranno presenti il rocker francese Mike Noegraf, Massimo Cotto storica voce di Virgin Radio e Rai stereonotte, Mauro Ferrarese con la sua rilettura di Springsteen blues, il giovane e promettente Leo Meconi, il songwriter Daniele Tenca, la folksingerdi Ellen River, le Backstreets di Lele Guerra, il rock di Carlo Ozzella, Lorenzo Semprini, Diego Mercuri, Renato Tammi e tanti altri.



Una chicca sarà la mostra fotografica di Maurizio Cavallari “Bruce Springsteen: Born to run around the world”, che dal 15 settembre presso l’Ala moderna del Museo della città ha aperto i propri archivi fotografici inediti, partendo da un concerto di Lione 1981 fino ad arrivare ad altre foto più recenti riguardanti i concerti di Springsteen. Come imperdibile sarà l'appuntamento del sabato pomeriggio alle 16,30 con lo storytelling di Massimo Cotto "Tunnel of love: camminare come un uomo", un momento di parole, aneddoti e racconti sulla fase più "oscura" del rocker americano, introdotto da Gabriele Guerra, il tutto nel giardino del Museo della città di Rimini in via Tonini.



L’evento, organizzato dall'associazione Nebraska, si snoderà in vari luoghi della città (programma completo sul sito: www.glorydaysinrimini.net) come Hobo’s, GraDella, Rose & Crown, Museo della città, fino alla splendida Arena Francesca da Rimini, di fianco a Castel Sismondo, per i due concerti principali di venerdì 23 (in occasione del 73° compleanno di Bruce Springsteen) e sabato 24 che culminerà con il set dedicato alle canzoni di Bruce Springsteen con particolare attenzione a 3 album che compiono rispettivamente 30 e 20 anni di pubblicazione come "Lucky Town", "Human Touch" ed il fenomenale "The Rising".



Il festival musicale, molto conosciuto ed apprezzato anche all’estero, torna per la 23a volta dopo aver ospitato negli anni artisti come: Joe D’Urso, Elliott Murphy, Vini Lopez, Dan Baird, Vinicio Capossela, Hans Ludvigsson, The leading guy, Federico Mecozzi, Cheap Wine, Michael McDermott (fresco della targa Tenco 2022), Luca De Gennaro (Radio Capital), Riccardo Maffoni e sarà anche l’occasione per festeggiare il compleanno di Springsteen ed il tour che nel 2023 toccherà anche l’Italia.



Il programma completo di tutti gli appuntamenti dei 4 giorni è sul sito www.glorydaysinrimini.net, per un festival nato per i fans di Bruce ma che negli anni è diventato un momento importante per tutti coloro che amano la musica suonata dal vivo.