| 13:13 - 21 Settembre 2022

L’Emilia Romagna va a segno con il SuperEnalotto: nel concorso del 20 settembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 19.142,89 euro ciascuno. La giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria di via Destra del Porto 61 a Rimini, mentre la seconda è stata registrata nella tabaccheria di Corso fratelli Cervi 176 a Riccione. Il Jackpot, intanto, sale ancora arrivando a toccare i 275,6 milioni di euro - record per il gioco - che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre in Emilia Romagna l’ultimo Jackpot centrato risale a settembre 2019, con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma.