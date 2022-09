Video a luci rosse di una influencer rubato e diffuso sul web: scattano le denunce

Attualità

Repubblica San Marino

| 12:49 - 21 Settembre 2022

I legali di una nota influencer di San Marino hanno presentato doppia denuncia per la divulgazione di un filmato a luci rosse con protagonista la ragazza. Sono stati gli stessi legali, Stefano Pagliai del foro di Firenze e Romano Fabbri del foro di San Marino, ad annunciare in una nota la denuncia in tutte le sedi, sammarinesi e italiane, precisando che il video non è stato diffuso dalle persone ritratte, ma "abusivamente sottratto e oggi divenuto oggetto di una diffusione virale in Italia e a San Marino". Le indagini saranno mirate a perseguire le persone che hanno sottratto il video, ma anche colpire quelle che lo stanno condividendo: il revenge porn, punito da entrambi gli ordinamenti giuridici, prevede anche la condatta mirata alla mera condivisione di video, senza il consenso delle persone rappresentate.