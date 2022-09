Cattolica, una vasca di prima pioggia e una messa a nuovo dei Giardini De Amicis

Attualità

Cattolica

| 12:01 - 21 Settembre 2022

L'incontro pubblico.



Ieri pomeriggio (martedì 20 settembre) si è tenuto un Incontro pubblico, presso il Palazzo del Turismo di Cattolica, in cui sono stati presentati alla cittadinanza i lavori che interesseranno i Giardini De Amicis: l'intervento prevede la realizzazione di una vasca di prima pioggia e la contestuale successiva riqualificazione dell’area. "Un progetto importante a cura di Hera, in coordinamento con l’Amministrazione Comunale, dal valore di circa 10 milioni di euro e capace di intercettare fondi europei del PNRR. L’obiettivo è la riduzione del 70% del carico sversato in mare in caso di eventi estremi di pioggia ed il contestuale rifacimento architettonico dei giardini, integrandoli nell’intervento di riqualificazione del lungomare", spiega l'amministrazione comunale cattolichina.



L’inizio dei lavori è previsto per la seconda metà di ottobre con la sospensione da inizio giugno a fine settembre per non creare disagi durante la stagione turistica. Il completamento dell’intervento è in previsione per febbraio 2026. L’impresa che si è aggiudicata e svolgerà i lavori, banditi da Hera, è la società friulana Icop (Basiliano – Udine).