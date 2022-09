Settimana europea della mobilità: a Santarcangelo l’incontro ‘Valmarecchia intermodale: progetti reali’

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 11:33 - 21 Settembre 2022

Settimana della mobilità.

Come di consueto, anche quest’anno la Provincia di Rimini partecipa alla Settimana Europea della Mobilità, nella convinzione che occorra sempre più intraprendere azioni capaci di incrementare concretamente il trasporto pubblico, le piste ciclabili e la mobilità pedonale, diminuendo il trasporto privato soprattutto se alimentato da fonti fossili.

L’entrata in funzione di Metromare va in questa direzione, il potenziamento del TPL durante l’epidemia da Covid-19 è stato un altro segnale di sostegno al trasporto pubblico. Azioni che devono proseguire offrendo una vera alternativa all’uso individuale dell’auto, attraverso la realizzazione di nuove piste ciclabili e il potenziamento dei collegamenti in Valconca e in Valmarecchia.



Per fare il punto di quanto è stato fatto in questi anni e per mettere a fuoco, insieme ai sindaci di tutti i Comuni, i progetti in cantiere, venerdì 23 settembre alle ore 11, nella Sala del Consiglio Comunale di Santarcangelo di Romagna si terrà l’iniziativa, organizzata insieme a Italia Nostra e Alleanza Mobilità Dolce, dal titolo “Valmarecchia intermodale: progetti reali”.

Saranno presenti come relatori il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi, il presidente dell’Ordine degli ingegneri e architetti di San Marino Luca Zanotti e l’arch. Massimo Bottini.