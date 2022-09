Arriva la Notte dei Ricercatori, per cambiare punto di vista: appuntamenti anche a Rimini

Attualità

Rimini

| 09:37 - 21 Settembre 2022

Notte europea dei ricercatori.

La Notte Europea dei Ricercatori torna anche per il biennio 2022-2023 a Bologna, Cesena, Forlì e Predappio, Ravenna, Rimini e Ferrara, ancora una volta targata Society. La Commissione europea ha finanziato il progetto proposto dal consorzio composto dai ricercatori del Cnr, coordinatore per il biennio 2022-23, Università di Bologna, Cineca, Inaf, Infn e Ingv accompagnati da ComunicaMente e Naxta, che porteranno fra i cittadini il lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori. Dopo due anni difficili a causa della pandemia, e attività della Notte si svolgeranno tutte in presenza, il 30 settembre.

Quest'anno l'invito che i ricercatori rivolgono a tutti è a cambiare prospettiva e rivedere le proprie conoscenze sul mondo.

La Notte Europea dei Ricercatori è l'occasione per uscire dai soliti schemi e per esplorare nuovi punti di vista. 'riPENSAci!' - che dà il titolo all'iniziativa - invita a riflettere sulla posizione che occupiamo nella società e sulle ripercussioni delle nostre azioni sull'economia e sull'ambiente.